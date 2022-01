Sardegna: assessore Agricoltura su pesca dei ricci, "avviate procedure per gli indennizzi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corrispettivo previsto per la prestazione di servizio contrattualizzata viene così erogato: il 20 per cento dell'importo complessivo quale anticipazione, se di interesse del richiedente, alla stipula del contratto, previa accensione di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione; il 50 per cento dell'importo complessivo, al temine del regolare svolgimento della metà del numero di prestazioni complessive previste, entro 30 giorni dalla ricezione fattura; il saldo alla regolare conclusione delle prestazioni di servizio previste, previe verifiche di legge e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. "Le amministrazioni interessate porranno in essere ogni adempimento necessario per garantire agli operatori le forme di salvaguardia del reddito previste dalla legge, fermo restando che i titolari di autorizzazione potranno comunque effettuare le altre tipologie di pesca previste", conclude l'assessore Murgia, che assicura il massimo impegno "per trovare soluzioni sia amministrative che normative per far rientrare nel provvedimento anche gli operatori rimasti esclusi per diverse problematiche". (Rsc)