Ue: Stehn (Goldman Sachs), Recovery fund prioritario per i mercati

- "La priorità è il Recovery fund, gli investitori guardano in prevalenza alla sua piena, e rapida, attuazione". Lo ha detto Jari Stehn, capo economista europeo della banca statunitense Goldman Sachs, in una intervista a "La Stampa". Oggi inizia la lunga corsa per il Quirinale: "Ciò che riteniamo fondamentale è l'effetto delle elezioni presidenziali sull'attuazione del Pnrr. Questo è il modo in cui gli investitori pensano a questa fase storica. Ogni frenata, ogni incertezza, può avere un effetto negativo sulla ripresa economica e sui numeri futuri della crescita del Pil". "Quindi, - continua l'economista - potrebbero esserci implicazioni anche per i prezzi di mercato degli asset circolanti. È questo l'angolo che gli investitori ritengono più importante". Eppure pare ci sia una nuova percezione, positiva, intorno al Paese: "Le prospettive per l'Italia sembrano abbastanza sostenute, almeno nei prossimi due anni. E questo è legato a due temi in particolare: lo spazio per crescere che osserviamo in Italia, e l'ammontare complessivo del sostegno fiscale odierno. Inoltre, dobbiamo aggiungere il Recovery fund, che credo sia una grande opportunità. Per l'Italia è considerevole, è noto a tutti che è il maggiore beneficiario. È per questo che pensiamo che i programmi messi in campo possano fornire una spinta sostanziale all'economia. Non c'è dubbio che il governo Draghi svolga un ruolo molto importante nella supervisione di tale attuazione". (segue) (Res)