Ue: Stehn (Goldman Sachs), Recovery fund prioritario per i mercati (2)

- Per quanto riguarda infine le priorità per l'Italia nei prossimi anni. "Tre su tutte: messa a terra del Pnrr, adozione delle riforme strutturali, aumento della produttività. A breve termine, però, è prioritaria l'esecuzione del Recovery fund in modo rapido ed efficiente. Noi crediamo che il Pnrr possa incrementare il Pil di circa il 5 per cento nei prossimi cinque anni. È la priorità numero uno. La numero due sono le riforme strutturali che da anni si discutono in Italia". "Se riflettiamo in senso generale, - conclude Stehn - la necessità è assicurarsi che non sia solo la crescita a breve termine ad essere stimolata, ma anche la crescita potenziale futura. E poi c'è da affrontare il tema dei conti pubblici. Ovvero, il risanamento di bilancio che alla fine sarà necessario. E qui la priorità è che sia realizzato in modo graduale, ma credibile, in una modalità che non pregiudichi la ripresa a breve termine". (Res)