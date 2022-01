Quirinale: Tajani (FI), il ritiro di Berlusconi atto di generosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ritiro per motivi di salute? "Ma assolutamente no". Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, in una intervista al "Corriere della Sera" nega con tutte le forze che la rinuncia alla candidatura al Quirinale da parte di Silvio Berlusconi sia dovuta a problemi sanitari o a dubbi sui numeri: "La sua è stata solo una scelta nell'interesse dell'Italia. Un grande atto di generosità". Eppure è difficile non pensare che i continui ricoveri, la necessità di sottoporsi a controlli e cure, non conti per chi vorrebbe svolgere un incarico così impegnativo come quello del capo dello Stato: "Berlusconi da tempo si sottopone a check-up generali dopo l'operazione al cuore e il Covid che l'ha colpito, è una questione di precauzione. Ma mai nessuno dei medici che lo seguono lo ha sconsigliato ad intraprendere la corsa o considerato inidoneo ad assumere l'incarico. Non c'è alcuna malattia in corso, non ci sarebbe stata alcuna controindicazione se avesse sciolto la riserva e fosse diventato capo dello Stato". Magari a sconsigliare l'ennesima discesa in campo sono stati di più i numeri ballerini: "Nemmeno questo. I numeri c'erano. Non posso dire nomi e cognomi o svelare trattative, ma c'era la ragionevole aspettativa che anche molti esponenti del fronte avversario lo avrebbero votato". (segue) (Res)