Quirinale: Tajani (FI), il ritiro di Berlusconi atto di generosità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il coordinatore forzista osserva che "ha prevalso l'interesse generale. Berlusconi non voleva divisioni, non voleva che il suo nome diventasse oggetto di scontro. Ha sempre collaborato perché fosse fatto il bene del paese, più volte si è messo a disposizione rinunciando all'interesse personale per quello collettivo. E anche stavolta si è mosso da uomo di Stato, come sempre ha fatto e come gli è stato riconosciuto. La sua è stata una lezione a tutti di attaccamento all'Italia e alle istituzioni". E ora "ha tutte le intenzioni di giocare con gli alleati la partita. E quello che pensa, che pensiamo tutti in Forza Italia, è che sia un nostro diritto proporre nomi di area di centrodestra". Enrico Letta però già avverte: candidature di centrodestra 'farebbero la stessa fine di quella di Berlusconi': "Dichiarazione inaccettabile. Non è pensabile che esista un veto a nomi della nostra area, come fossimo cittadini di serie B e non i rappresentanti della maggioranza degli italiani. Abbiamo esponenti di alto livello, istituzionali, persone capaci, non può esistere un veto verso una parte politica, che noi nei loro confronti mai abbiamo messo. E' un discorso che viola il principio della democrazia, un concetto illiberale. Non è tollerabile", ha concluso Tajani. (Res)