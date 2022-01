Russia: attivisti diritti umani inviano rapporto a Consiglio d'Europa su libertà manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 in Russia il numero dei casi amministrativi riconducibili a manifestazioni di piazza è passato da circa 13.700 a 16 mila rispetto all'anno precedente. Lo hanno affermato 11 Ong russe a difesa dei diritti umani in un rapporto inviato al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, secondo quanto ha riferito il quotidiano russo "Kommersant". Il rapporto è stato preparato per la riunione di marzo del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella quale sarà valutata per la quarta volta l'attuazione da parte della Russia delle raccomandazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) sulle modifiche alla legge sui raduni e la libertà di riunione. (Rum)