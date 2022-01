Spagna: Cuerva (Cepyme), riforma del lavoro non è quella di cui Paese ha bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del lavoro concordata dal governo spagnolo con le parti sociali non è quella di cui il Paese ha bisogno in quanto non guarda al futuro e alle realtà dei rapporti di lavoro tra lavoratori ed aziende. Lo ha detto il presidente dell'Associazione delle piccole e medie imprese spagnole (Cepyme), Gerardo Cuerva, in un'intervista al quotidiano "El Mundo". Cuerva ha spiegato che nonostante la sua associazione abbia sottoscritto l'accordo questo non significa "accettarlo". Secondo Cuerva, la riforma che dovrà ottenere il via libera definitivo del Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) non mira alla creazione di posti di lavoro ed è "arcaica" ed ancorata al passato. "Il comunismo interpreta che il lavoratore è sempre in lotta con il datore di lavoro e quello che sperimento, almeno nelle piccole e medie imprese, è la complicità", ha spiegato il leader della Cepyme, riferendosi implicitamente alla ministra del Lavoro ed esponente del partito di sinistra Unidas Podemos. (segue) (Spm)