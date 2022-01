Regno Unito: "Telegraph", testimonianze agenti in servizio durante feste Downing street "dannose" per Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria di Gabinetto britannica, Sue Gray, che sta portando avanti l'inchiesta sul "partygate", ovvero le feste organizzate a Downing Street durante le restrizioni anti Covid, ha sentito gli agenti di polizia in servizio in quel periodo all'ingresso della sede del governo. Lo riferiscono alcune fonti del quotidiano "The Telegraph" , secondo cui le dichiarazioni sarebbero "estremamente dannose" per il primo ministro, Boris Johnson, e dovrebbero costituire una parte fondamentale del rapporto finale che dovrebbe essere pubblicato a giorni. Gray ha anche parlato con il primo ministro, funzionari e consiglieri politici, e ha avuto accesso ai registri dei pass di sicurezza e persino all'agenda ufficiale di Boris Johnson, rivela il "Telegraph". Inoltre, secondo i rapporti, l'ex consigliere di Johnson, Domininc Cummings, dovrebbe essere ascoltato oggi, nell'ambito della stessa inchiesta. (Rel)