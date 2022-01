Francia: Covid, da oggi subentra il nuovo pass vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Francia entra il vigore il nuovo pass vaccinale, simile al super green pass italiano che sarà rilasciato solamente a chi ha ricevuto tutte le dosi del vaccino contro il coronavirus. Avere un tampone negativo non sarà quindi più sufficiente per ottenere il certificato. Il progetto di legge, pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale, è stato quasi interamente approvato dal Consiglio costituzionale, che ha escluso solo l'obbligo di richiedere il pass per gli incontri politici. Il nuovo certificato sarà richiesto per entrare in bar, ristoranti, fiere, luoghi culturali e saloni professionali, ma anche per prendere trasporti pubblici. (Frp)