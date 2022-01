Quirinale: Spadafora (M5s), Riccardi non è candidatura di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il M5s non voterà oggi Andrea Riccardi "proprio per non dimostrare che sia soltanto una candidatura di bandiera. E' un nome che rappresenta sicuramente una storia, un profilo che piace al M5s". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, parlamentare ed ex ministro del Movimento 5 stelle, ad "Agorà" su Rai 3. (Rin)