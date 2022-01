Ue: Huether (Iw), politica per clima rischia di provocare stagflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è rischia una lunga stagflazione a causa delle sue politiche per il clima. “Non sto parlando di quest'anno o del prossimo, ma del decennio che ci attende”. È quanto affermato dal direttore dell'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw), Michael Huether. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Hueter ha evidenziato che le politiche per il clima dell'Ue e della Germania, basate su prezzi della CO2 in costante aumento, potrebbero spingere al rialzo l'inflazione nei prossimi anni. Il direttore dell'Iw ha, quindi, avvertito: “La nostra politica climatica può innescare la stagflazione”. A trainare i prezzi contribuirebbero poi la carenza di lavoratori qualificati e l'aumento dei salari. Si innescherebbe, quindi, la spirale prezzi-salari. Allo stesso tempo, vi è il rischio “reale” di una stagnazione delle economie dell'Ue. L'invecchiamento e la contrazione della forza lavoro indeboliscono, infatti, la produttività. “Se i politici non stanno attenti e le aziende sono sopraffatte, scivoleremo da un decennio d'oro a un decennio molto cupo”, ha infine dichiarato Huether. (Geb)