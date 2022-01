Regno Unito: emersi nuovi dettagli su richieste d'asilo dell'attentatore di Liverpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito sono emersi nuovi dettagli sulle richieste d'asilo di Emad Al Swealmeen, l'attentatore di Liverpool, e sulle false informazioni da lui usate a loro sostegno. L’emittente "Bbc" ha riferito che una risposta datagli dal ministero dell'Interno nel 2015 sottolineava che la sua affermazione di essere un rifugiato siriano mancava di prove fattuali sulla sua residenza e sul pericolo che correva. Al Swealmeen, originario dell’Iraq, si è dunque visto respingere la richiesta ma il dicastero non ha comunque ordinato la sua espulsione e l’uomo ha fatto un secondo tentativo di richiesta d'asilo. Non è chiaro se le autorità abbiano colto che si trattava della stessa persona dalle impronte digitali. Al Swealmeen, 32enne, è morto a Liverpool nel novembre 2021, quando un ordigno che portava appresso è esploso all’interno di un taxi nei pressi del Liverpool Women’s Hospital. L’autista del mezzo è fuggito pochi secondi prima che il taxi venisse avvolto dalle fiamme e non è rimasto ferito gravemente. Non ci sono state altre vittime. (Rel)