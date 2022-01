Ucraina: Borrell, non lasciamo Paese finché ci sono negoziati e sentiremo da Blinken ragioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non lascerà l'Ucraina, a meno che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, non abbia informazioni che supportino tale decisione. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in ingresso al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea a cui parteciperà in video conferenza anche Blinken. "Oggi abbiamo due punti principali: le tensioni tra Russia e Ucraina e il Mali, anche se andremo a parlare anche della Siria", ha spiegato Borrell. "Avremo in video conferenza anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per continuare il nostro forte coordinamento" sulla situazione al confine ucraino. "Blinken ci spiegherà le ragioni di questo annuncio" relativo al ritiro dall'Ucraina dei familiari dei diplomatici Usa. "Non faremo la stessa cosa se non abbiamo specifiche ragioni", ha affermato Borrell, aggiungendo di non ritenere che l'Ue debba lasciare l'Ucraina "fintanto che i negoziati vanno avanti". Dunque, "non ci sono decisioni" sul ritiro Ue, "a meno che il segretario Blinken non ci dia informazioni che giustificano" un tale passo. Borrell ha poi sottolineato "la forte unità" dell'Ue di fronte alla situazione in Ucraina e "il coordinamento" con i partner. (Beb)