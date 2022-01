Emirati: Dubai hub preferito dai turisti nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dubai è l’hub preferito dai turisti nell’anno 2021, seguito da Londra, Roma, Istanbul e Parigi. Lo ha riferito il portale informativo economico “Trade Arabia”, citando un rapporto stilato da Tripadvisor, il sito web statunitense per recensioni in ambito turistico. Nel rapporto, basato sulle votazioni degli utenti, viene premiata Dubai in quanto città capace di mischiare “storia, cultura moderna e intrattenimento”. (Res)