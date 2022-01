Yemen: Lega araba, presentata bozza risoluzione per classificare Houthi “terroristi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, in seno alla Lega araba, si è svolta una riunione a livello di delegazioni permanenti in cui sarebbe stata proposta una bozza di risoluzione per classifica Ansar Allah - meglio noti come Houthi - un’organizzazione terroristica. Lo ha dichiarato Anwar Gargash, il diplomatico emiratino presente alla riunione, con un comunicato pubblicato su Twitter. Da quanto si legge nel comunicato, ci sarebbe un “ampio e condiviso consenso sul considerare gli Houthi terroristi. Nessun Paese si è rifiutato di sostenere la petizione presentata da Abu Dhabi. Ciò rende la posizione degli arabi unica e autentica”. L’organizzazione panaraba ha infine pubblicamente e ufficialmente condannato l’attacco Houthi dello scorso 17 gennaio a danno degli Emirati. (Res)