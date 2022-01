Energia: mercato petrolifero registra continui aumenti ma anche difficoltà produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato petrolifero continua a registrare aumenti dei prezzi, ma anche difficoltà produttive per alcuni Paesi dell’Organizzazione dei Paesi produttori e la Russia (Opec+). Lo riferisce il quotidiano economica saudita “Al Eqtisadiya”, che tramite i propri esperti del settore petrolifero ha dichiarato che alcune crisi a livello geopolitico - tra cui quella kazaka e quella tra Russia e Ucraina - congiuntamente all’impatto della variante Omicron sul mercato (minore del previsto) hanno contribuito al costante aumento dei prezzi del greggio, che probabilmente si avvicinerà ai 100 dollari statunitensi a barile durante l’anno in corso. Tuttavia, gli esperti hanno dichiarato che in seno all’Opec+ ci sarebbero discussioni sulla decisione stabilita lo scorso agosto sull’aumento della produzione di greggio: alcuni Paesi africani non meglio specificati, hanno dichiarato la loro impossibilità ad aumentare la produzione, in quanto mancano gli investimenti, il personale e le infrastrutture necessarie. Anche la Russia, il cui aumento di produzione era previsto di 100 mila barili al giorno, sta avendo a che fare con un’attività estrattiva stagnante fin da novembre, a causa di tensioni geopolitiche. (Res)