Golfo: l'Oman potrebbe chiudere gli uffici diplomatici in Yemen

- L'Oman dovrebbe chiudere i propri uffici diplomatici in Yemen, nei territori controllati dai ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi, in modo da non dargli un rifugio o un riconoscimento internazionale. Lo riferisce il quotidiano panarabo saudita "Asharaq al Awsat" secondo il quale, pur chiudendo gli uffici diplomatici in Yemen, Mascate potrebbe conservare il proprio ruolo di mediatore e di “Svizzera della regione” comunicando e trattando con i ribelli tramite l’Iran. Secondo il sito del quotidiano, infatti, avere degli uffici diplomatici in contatto con gli Houthi significa solo dare la possibilità ai ribelli di nascondersi e di ricevere armi da Teheran. (Res)