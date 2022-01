Siria: Unicef, scontri prigione Ghweran mettono a rischio più di 850 bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri seguiti all’attacco al carcere di Ghweran, ad Al Hasaka, nel nord-est del Paese, e alla conseguente evasione, mettono a rischio più di 850 bambini, che rischiano di essere coinvolti nei combattimenti. Lo ha dichiarato Victor Nieland, il rappresentante dell’Unicef in Siria, spiegando che, tra bambini detenuti insieme alle famiglie e quelli residente nelle aree coinvolte dai combattimenti, centinaia di bambini si sono improvvisamente trovati in una zona ad alta intensità di combattimenti, mentre altri, soprattutto cristiani, potrebbero essere uccisi dai militanti dello Stato islamico evasi dal carcere. (Com)