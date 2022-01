Iraq: esercito conduce quattro raid aerei su postazioni Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Areonautica militare irachena, nella giornata di ieri, ha condotto quattro raid aerei su postazioni dello Stato islamico (Is), distruggendo diverse basi operative, magazzini e uccidendo tre militanti jihadisti. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando fonti interne alle Forze di sicurezza di Baghdad. Da quanto emerso, in uno dei raid, condotti con velivoli da combattimento multiruolo F-16, tre militanti dell’Is sarebbero morti, tra cui due leader. I raid sono stati condotti sulla catena montuosa Makhoul, nel nord del Paese, e in altre aree della provincia centro-settentrionale di Salah al Din. (Irb)