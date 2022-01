Anp: Hussein al Sheikh probabile successore di Mahmoud Abbas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico palestinese del partito socialista Al Fatah, Hussein al Sheikh, è il favorito a succedere a Mahmoud Abbas nel ruolo di presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale il fatto che Al Sheikh sia succeduto all’ormai defunto Saeb Erekat nel ruolo di segretario del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) è un indizio non indifferente. Inoltre, la decisione sarebbe stata presa da Abbas stesso, nonostante la mancanza di unanimità all’interno del movimento. Un evento che dimostra la stima che l’attuale presidente dell’Anp prova per Al Hussein. (Res)