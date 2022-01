© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, coperto in pianura con nebbie diffuse specie sui settori orientali; dal pomeriggio nuvolosità a carattere irregolare in pianura e Appennino, ampi spazi soleggiati su Alpi e Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggera diminuzione. (Rem)