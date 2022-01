Spagna: Amper fornirà immagini alta risoluzione del Sistema spaziale osservazione terrestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda si soluzioni tecnologiche Amper ha firmato un contratto da oltre 3,2 milioni di euro con il ministero della Difesa spagnola per la fornitura commerciale di immagini ad alta risoluzione per il Sistema spaziale di osservazione terrestre sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Nell'esecuzione del progetto, Amper avrà un accordo tecnologico con Maxar Technologies, un fornitore di servizi di imaging e intelligence satellitare negli Stati Uniti. Attraverso quest'intesa, l'azienda spagnola avrà accesso a un'infrastruttura tecnologica per fornire e progettare servizi di intelligence geospaziale, imaging e comunicazione satellitare per diversi settori e mercati. Secondo Amper, il portafoglio di immagini disponibili attraverso l'infrastruttura satellitare di Maxar ha una diversità di risoluzione temporale, spettrale e spaziale di alta precisione e risoluzione. (Spm)