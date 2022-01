Business news: Brasile, export caffè calato del 9,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di caffè dal Brasile del 2021 hanno raggiunto i 40,3 milioni di sacchi (equivalente a da 60 chili ciascuno), facendo segnare un calo del 9,7 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce il Consiglio degli esportatori di Caffè (Cecafè) indicando come causa l'impatto negativo delle difficoltà logistiche per le spedizioni registrate nel corso dell'anno scorso. "Stimiamo che il Brasile abbia esportato 3 milioni di sacchi in meno a causa delle difficoltà logistiche, e perso 465 milioni di dollari di fatturato", ha affermato il presidente di Cecafé, Nicolas Rueda. Tuttavia il fatturato è cresciuto del 10,3 per cento, a 6,2 miliardi di dollari, a causa dell'aumento del prezzo del prodotto per la riduzione della produzione a causa delle difficili condizioni meteorologiche. (Res)