Ucraina: Washington pronta a blocco dell'export verso industrie chiave della Russia

- Gli Stati Uniti sono pronti a imporre dure sanzioni a industrie chiave della Russia nel caso quest'ultima invada l'Ucraina. Lo ha confermato un funzionario dell'amministrazione presidenziale Usa al quotidiano "The Hill", avvalorando una indiscrezione già riportata dal "Washington Post". "Nessuna decisione definitiva è stata ancora assunta, ma siamo pronti a iniziare con sanzioni pesanti, mantenerle e massimizzare le ritorsioni sul Cremlino", ha dichiarato il funzionario citato da "The Hill", secondo cui la Casa Bianca è già impegnata a discutere le proprie opzioni con i Paesi alleati degli Stati Uniti. In particolare, gli Usa sarebbero pronti a ricorrere alla cosiddetta "foreign direct product rule", per bloccare le esportazioni verso la Russia di componenti elettroniche miniaturizzate progettate sulla base di programmi, tecnologie o con macchinari statunitensi. Tale iniziativa colpirebbe l'intelligence e i settori marittimo, aereo e della difesa russi; se usata a più ampio spettro, ne risentirebbero anche l'industria e il mercato russi dell'elettronica di consumo. Il ricorso al controllo delle esportazioni costituirebbe una delle opzioni migliori a disposizioni degli Stati Uniti, perché farebbe leva sulla loro superiorità tecnologica. L'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump ha fatto uso del medesimo strumento contro il colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei, che nel 2021 ha visto calare drasticamente il suo fatturato. (Nys)