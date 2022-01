Usa: Covid, Fauci fiducioso che il picco causato da Omicron verrà superato a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della Casa Bianca per le politiche di contrasto alla pandemia di Covid-19, ritiene che il picco dell'ondata di contagi causata dalla variante Omicron verrà superato negli Stati Uniti entro metà febbraio. Intervistato dall'emittente televisiva "Abc News" ieri, 23 gennaio, l'esperto ha espresso ottimismo, m ha anche ammonito i cittadini statunitensi a portare avanti con rigore le pratiche per la prevenzione del contagio. Fauci ha sottolineato che l'attuale ondata pandemica è già in fase di recessione in alcune aree del Paese, in particolare nel mid-west e nel nord-est. I casi sono invece ancora in aumento negli Stati Usa del Sud e dell'Ovest. (Nys)