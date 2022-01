Usa: Democratici in difficoltà in Florida in vista delle elezioni di medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico degli Stati Uniti appare in crescente difficoltà in Florida in vista delle elezioni di medio termine, a causa di defezioni, tensioni interne e dello scontro in atto per il cosiddetto "redistricting", ovvero la ridefinizione dei perimetri dei distretti elettorali dello Stato. Tale processo, promosso dalla maggioranza repubblicana al Senato statale ma appoggiata dagli stessi Democratici, si è arenata per effetto dell'opposizione del governatore Ron DeSantis. Quest'ultimo ha presentato a sorpresa una propria mappa elettorale, che se approvata ridurrebbe ulteriormente il numero dei distretti saldamente controllati dai Democratici. Questi ultimi devono far fronte anche col ritiro della deputata Stephanie Murphy e dei deputati Charlie Crist e Val Demings: questi ultimi hanno rinunciato a ricandidarsi alla Camera dei rappresentanti federale per perseguire rispettivamente la carica di governatore e un seggio al Senato federale. (Nys)