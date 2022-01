Giappone: primo calo del tasso di fiducia per il governo del premier Kishida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal gabinetto del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si è attestato al 55,9 per cento nell'ultimo sondaggio effettuato dall'agenzia di stampa "Kyodo", in calo di 4,1 punti percentuali rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre. La flessione coincide con la nuova ondata pandemica causata nel Paese dalla variante Omicron. Dal sondaggio emerge che l'o89,7 per cento dei giapponesi intende astenersi dal frequentare locali e viaggiare in risposta alla nuova ondata pandemica. Il 50,2 per cento degli intervistati ritiene che il ripristino dello stato di quasi-emergenza decretato dal governo in diverse aree del Paese sia stato troppo tardivo, mentre il 40,4 per cento ritiene adeguata la tempistica dell'azione governativa. Secondo il sondaggio, il 76,5 per cento dei giapponesi teme di essere contagiato dalla variante Omicron del coronavirus, che ha riportato il bilancio giornaliero dei contagi in Giappone sopra la soglia di 50mila. (segue) (Git)