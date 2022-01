Ucraina: Usa evacuano il personale diplomatico non essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha ordinato il rimpatrio delle famiglie dei sui funzionari diplomatici a Kiev, capitale dell'Ucraina, a causa della "minaccia costante" di una invasione militare del Paese da parte della Russia. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa ieri, 23 gennaio. Washington ha autorizzato anche il rientro su base volontaria del personale non essenziale dell'ambasciata locale, e sollecitato i cittadini statunitensi in Ucraina a valutare di "lasciare immediatamente il Paese", avvertendo che in caso di conflitto militare gli Stati Uniti potrebbero non essere in grado di garantire una evacuazione. L'ambasciata Usa a Kiev resta operativa e l'incaricata d'affari Kristina Kvien rimarrà nel Paese almeno per il momento, nonostante l'avvertimento da parte della Casa Bianca che una invasione da parte della Russia potrebbe verificarsi "in qualsiasi momento". (segue) (Nys)