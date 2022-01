Ucraina: Usa evacuano il personale diplomatico non essenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un incontro con il team di sicurezza nazionale sabato 22 gennaio, per discutere della situazione al confine tra Russia e Ucraina. “Il presidente Biden ha incontrato la sua squadra di sicurezza nazionale per discutere le continue azioni aggressive russe nei confronti dell’Ucraina”, rende noto la Casa Bianca sul suo account Twitter. Biden “ha affermato che se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina, gli Stati Uniti imporranno conseguenze rapide e gravi al Mosca con i nostri alleati e partner”. Intanto la prima spedizione del pacchetto di sostegno alla sicurezza, dal valore di 200 milioni di dollari, offerto dagli Stati Uniti all'Ucraina è arrivata proprio sabato a Kiev. Lo ha reso noto l'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina in una dichiarazione. (segue) (Nys)