FI: Casellati, grande dolore scomparsa Enzo Fasano

- "Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Enzo Fasano, che ricordo con stima ed affetto tra gli scranni di palazzo Madama nella XVI e XVII legislatura", afferma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati che aggiunge: "Parlamentare di esperienza e grande protagonista della vita politica, istituzionale e culturale della Campania, ha sempre vissuto il suo impegno pubblico con autentica passione e profondo rigore. Tenace e volitivo, era da tutti apprezzato per la sua lealtà e per la sua propensione al dialogo e al confronto. Anche nella malattia, ha combattuto fino alla fine per gli ideali che gli avevano fatto scegliere la politica come missione di vita". Casellati quindi conclude: "Sono certa che il suo esempio sarà ricordato dai giovani che vorranno proseguire il suo cammino. In questo momento di dolore, ai familiari rivolgo le più sentite condoglianze". (Rin)