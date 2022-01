Business news: Cile-Ue, summit su idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica, le sfide tecnologiche per lo sviluppo dell'industria dell'idrogeno verde e la situazione del mercato locale dell'energia saranno i principali temi al centro del Green Hydrogen Summit Chile, tenuto 19 gennaio, nella capitale Santiago. L'iniziativa, si legge in una nota ufficiale, si realizza nel quadro dell'alleanza strategica Cile-Unione Europea (Ue) per promuovere l'azione climatica attraverso il programma Euroclima+. L'alleanza ha come obiettivo lo sviluppo di progetti in grado di rafforzare la componente I+D, lo sviluppo di risorse umane e la cooperazione commerciale non solo in Cile ma in tutta la regione. (Res)