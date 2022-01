Business news: Brasile, flusso investimenti diretti esteri torna a livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso di Investimenti diretti esteri (Ide) in Brasile è aumentato di oltre il 100 per cento nel 2021 rispetto al 2020, passando da 28 a 58 miliardi di dollari. Lo riferisce l'Agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), evidenziando che grazie al risultato dello scorso anno il Brasile occupa ora la settima posizione nella classifica dei Paesi che più hanno attratto Ide nel 2021 a livello globale, dietro a Stati Uniti, Cina, Hong Kong, Singapore, Regno Unito e Canada. "Il volume di Ide in Brasile si è ripreso nel 2021, tornando ai livelli medi del 2016-2019 anteriori alla pandemia Covid-19, arrivando a quasi 60 miliardi di dollari, il che dimostra che il Paese continua essere attrattivo per gli investitori stranieri'', ha riferito l'Unctad in una nota. (Res)