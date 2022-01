Cina-Russia: l'interscambio commerciale supera 140 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale tra Cina e Russia ha raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 35,8 per cento annuo, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'Amministrazione generale delle dogane della Cina. La Russia non ha ancora pubblicato le proprie statistiche ufficiali, ma il suo rappresentante commerciale in Cina, Alexei Dahnovskij, aveva già anticipato il medesimo dato nel corso di una intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il progressivo intensificarsi della crisi che oppone la Russia ai Paesi occidentali ha spinto Mosca ad affidarsi sempre di più al commercio con la prima potenza asiatica. Il mese prossimo il presidente russo Vladimir Putin presenzierà all'apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino e incontrerà a margine di tale evento l'omologo cinese Xi Jinping. I due leader dovrebbero firmare in quell'occasione una serie di accordi politici ed economici di alto profilo incluso, forse, il contratto finale per il gasdotto Power of Siberia-2. (Cip)