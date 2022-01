Usa: Covid, migliaia di persone manifestano contro l'obbligo vaccinale a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono date appuntamento a Washington ieri, 23 gennaio, per manifestare contro l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19. Lo riferisce la stampa Usa, che segnala come molti manifestanti non indossassero la mascherina, e che tra la folla spiccavano anche slogan in favore dell'ex presidente Donald Trump. I manifestanti si sono riuniti attorno al Memoriale di Lincoln e al Washington Monument; le forze dell'ordine non hanno segnalato alcun disordine e non hanno effettuato arresti, nonostante alla vigilia della protesta alcuni media avessero temuto una riedizione delle violenze del 6 gennaio dello scorso anno. (Nys)