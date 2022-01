Giappone-Usa: il nuovo ambasciatore Emanuel è arrivato a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, è arrivato a Tokyo ieri, 23 gennaio, colmando una posizione rimasta vacante per oltre due anni e assumendo l'incarico di rinsaldare ulteriormente la storica alleanza tra i due Paesi in risposta alle sfide regionali poste dalla Cina. Il 62enne Emanuel, già capo dello staff dell'ex presidente Barack Obama e sindaco di Chicago, e noto per la sua vicinanza al presidente Usa Joe Biden, proprio in virtù del comune servizio sotto la presidenza Obama tra il 2009 e il 2010. L'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone era rimasto vacante sin dalle dimissioni di William Hagerty, nel luglio 2019. Emanuel, che dal 2003 al 2009 è stato anche deputato, è noto per uno stile diretto e un carattere burbero, che gli sono valsi il soprannome di "Rahmbo". (segue) (Git)