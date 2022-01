Business news: Brasile, percentuale famiglie indebitate raggiunge il 70,9 per nel 2021, più alta dal 2010

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc) informa che la percentuale di famiglie brasiliane indebitate è aumentata nel 2021, raggiungendo un totale di 70,9 per cento della popolazione. Si tratta della percentuale più alta registrata dall'inizio della serie storica avviata a gennaio 2010. Alla fine del 2020, precedente record storico, la percentuale era del 66,5. Molto inferiori i dati registrati nel 2019, 63,6 per cento, e 2018, 59,8 per cento. La Cnc prende in considerazione i debiti contratti attraverso assegni post-datati, carte di credito, scoperto bancario, prestiti e rate per l'acquisto di auto o assicurazioni sanitarie. "Nel 2021 si registra un aumento di 4,4 punti percentuali del numero medio di famiglie con debiti in almeno una di queste modalità", si legge in una nota della Cnc. (Res)