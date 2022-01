Business news: Messico-Usa, Lopez Obrador incontra segretaria Energia Granholm, focus su riforma settore e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha tenuto un incontro con la segretaria all’Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, che ha iniziato ieri una visita di due giorni nel Paese. “Ho avuto un colloquio cordiale con il segretario all'Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm. Abbiamo affrontato questioni di interesse comune. E’ prevalso il rispetto, la comprensione e la volontà di cooperare per lo sviluppo”, ha scritto Lopez Obrador in un tweet. “In due ore abbiamo condiviso politiche e le loro ragioni”, ha scritto per parte sua il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, secondo cui Granholm ha posto l'accento "sulle grandi opportunità nel campo delle energie rinnovabili per Messico e Stati Uniti". (Res)