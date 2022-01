Business news: America Latina, Ilo, disoccupazione al 9,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di disoccupazione in America latina e Caraibi si attesterà al 9,3 per cento nel 2022, rispetto al 10 per cento nel 2021 e al 10,1 per cento del 2020. È quanto si legge in un’informativa elaborata dall’Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo). Nonostante la ripresa economica nel 2021, si legge, la crescita dell'occupazione rimane limitata ed è stata in gran parte trainata dal lavoro informale. Secondo l’organismo internazionale i livelli di occupazione nella regione rimarranno al di sotto dei livelli pre pandemia almeno fino al 2023. (Res)