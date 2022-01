Business news: Messico, al via dibattito parlamentare su riforma costituzionale settore energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via in Messico il dibattito parlamentare sulla proposta di riforma costituzionale del settore energetico in Messico, uno dei progetti più discussi del governo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. "L'inizio è fissato per lunedì 17 e potrebbe durare fino a metà febbraio o più. Si è detto della durata di un mese circa, ma rimane la possibilità che il dibattito possa andare avanti", aveva reso noto a inizio dicembre il presidente della conferenza dei capigruppo alla Camera, Ruben Moreira, segnalando che si prevede un dibattito di almeno trenta giorni. La riforma messa in campo dal governo punta a restituire alle compagnie energetiche statali, Comision Federal de electricidad (Cfe) e Petroleos Mexicanos (Pemex), una posizione di centralità nel comparto. (Res)