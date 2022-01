Quirinale: Letta, perse settimane con candidatura Berlusconi, ora trovare intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La situazione "sembra al punto di partenza perché nelle settimane scorse è stato fatto un racconto non giusto" e cioè che "il centrodestra avesse una maggioranza" per eleggere il presidente della Repubblica. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in videocollegamento con "Che tempo che fa" su Rai3. "I numeri sono i numeri", ha aggiunto, "l'unica maggioranza è quella che sostiene il governo Draghi", ha rimarcato Letta. "Noi non abbiamo messo in campo candidature di parte e pensiamo che con questi numeri sia necessario trovare un'intesa" su una personalità super partes, "credo sia possibile farlo", ha concluso Letta. (Rin)