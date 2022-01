Business news: Argentina, a dicembre record di produzione di petrolio e gas grazie a non convenzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spinta dall'espansione del non convenzionale, l'Argentina ha segnato a dicembre la produzione di petrolio più alta degli ultimi nove anni così come la produzione di gas più alta degli ultimi tredici. E' quanto emerge dai dati raccolti dalla sottosegreteria all'Energia. Sul fronte della produzione di petrolio il governo dichiara per dicembre una produzione media di 559 mila barili giornalieri, una cifra che rappresenta un incremento del 38 per cento su anno e il numero più alto registrato da ottobre del 2012. A sospingere l'aumento della produzione è l'estrazione di petrolio non convenzionale proveniente dal bacino di Vaca Muerta, che segna da sola un incremento del 69 per cento contro il +6 per cento estratto dai giacimenti convenzionali. (Res)