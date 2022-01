Business news: Cile, governo fiducioso di poter portare avanti appalto su litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia del Cile, Juan Carlos Jobet, si è detto fiducioso nella possibilità di poter sbloccare la sospensione decretata dalle autorità giudiziarie del processo di appalto per lo sfruttamento del litio aggiudicato la settimana scorsa e poi sospeso da un ricorso. "Rispettiamo la misura cautelare della giustizia ma faremo valere i nostri argomenti per proseguire con il processo di aggiudicazione", ha detto Jobet in un'intervista rilasciata al canale "Tvn". "Siamo fiduciosi che con gli argomenti che presenteremo si potrà proseguire", ha aggiunto il ministro in relazione all'assegnazione di due concessioni di sfruttamento del litio per un totale di 80 mila tonnellate alle società Byd Chile Spa, a capitali cinesi, e al gruppo locale Operaciones mineras del Norte Sa. (Res)