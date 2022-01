© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di disoccupazione in Colombia è sceso al 12,5 per cento a novembre rispetto al 13 per cento di ottobre. E’ quanto emerge dal rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sul livello di disoccupazione nei Paesi membri. Il dato di novembre resta tuttavia superiore rispetto al livello pre-pandemia registrato a febbraio 2020, pari al 10,9 per cento. (Res)