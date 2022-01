Business news: Brasile, covid, compagnie aeree autorizzate a volare con equipaggi ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per l'aviazione civile del Brasile (Anac) ha autorizzato le compagnie aeree brasiliane Azul e Gol a volare con equipaggi ridotti sui propri voli. Le società potranno dunque effettuare voli con tre assistenti di volo sugli aerei, anziché quattro. L'autorizzazione è stata concessa alla Azul il 12 gennaio e alla Gol il 17. Anche la compagnia Latam ha fatto la stessa richiesta ed è in attesa di risposta da parte dall'agenzia. La richiesta delle compagnie è stata avanzata a causa dell'indisponibilità di un gran numero di componenti di equipaggio, compresi piloti e copiloti che, ammalati di covid-19 o influenza. La carenza di personale ha costretto le compagnie a cancellare centinaia di voli dall'inizio dell'anno. Insieme, le tre società detengono il 98,2 per cento del mercato dell'aviazione nazionale in Brasile. (Res)