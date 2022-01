Business news: Messico, stime preliminari dicembre, economia in calo dello 0,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Messico dovrebbe chiudere il 2021 in negativo, -0,2 per cento su anno, perdendo buona parte del ritmo con cui è rimbalzata con la prima riapertura post-pandemia. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando la stima preliminare dell'attività economica (indicatore opportuno dell'attività economica, Ioae). Il dato, con un indice di fiducia del 95 per cento, si costruisce sul calo dell'1,3 per cento del settore terziario, il comparto più importante dell'economia messicana. In crescita invece, ma solo dello 0,4 per cento, il secondario (manifatturiero, edile, minerario ed energetico). L'Ioae rappresenta una stima della variazione dell'Igae (indice globale dell'attività economica), con il quale si misura il prodotto interno lordo su base mensile e non trimestrale. (Res)