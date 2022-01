Business news: Brasile, attività industriale, a novembre cresce fatturato ma cala capacità installata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Brasile è cresciuta in fatturato a novembre, registrando tuttavia un calo della capacità installata. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione mensile "Indicatori industriali", secondo cui "il risultato riflette una ripresa moderata, ma insufficiente per invertire la tendenza al ribasso delle entrate e dei salari reali". Il fatturato è cresciuto dello 0,7 per cento rispetto ottobre, ma l'inversione di tendenza non è sufficiente a recuperare le perdite pari al 7,8 per cento accumulate negli mesi di agosto, settembre e ottobre. (Res)