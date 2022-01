Ue: M5s, attacco a Servizio azione esterna vile e insensato, massima solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciano sgomento le immagini che provengono da Bruxelles dove nel pomeriggio un gruppo di violenti ha preso d'assalto il Servizio azione esterna dell'Unione europea. Esprimiamo massima solidarietà alle istituzioni europee per il vile attacco subito. I pochi facinorosi che hanno devastato la facciata esterna dell'Eeas non rappresentano nessuno". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati M5s in commissione Politiche dell'Unione europea. (Com)