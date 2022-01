FI: Bergamini, dispiaciuta per scomparsa Fasano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto addolorata per la prematura scomparsa dell'amico e collega Vincenzo Fasano. Che uomo buono che era Enzo, leale, appassionato. Con lui se ne va un pezzo importante di Forza Italia, un politico di razza, perbene, amante della sua Campania, a cui si è dedicato senza mai risparmiarsi. La sua dedizione e il suo impegno ci mancheranno tanto. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. (Com)