Business news: Colombia, Ocse, prospettive economiche 2022 ancora sopra le previsioni

- Dopo lo stop forzato dalla pandemia, la Colombia continua a mostrare segnali di crescita economica sopra le previsioni. È quanto emerge dall'analisi dei Main Economic Indicators (Mei) elaborati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), presentati lunedì. A dicembre, il Paese ha chiuso con un valore Mei di 101,97 punti, secondo solo a Estonia e Irlanda, e sopra il livello 100 che definisce prospettive positive nel lungo periodo. Gli indici Mei, usati dall'organismo per rilevare cambiamenti nella struttura e nelle dinamiche dei cicli economici nazionali, rappresentano una sintesi di diversi "termometri" micro e macroeoconomici, tra cui l'attività industriale, le prestazioni delle società quotate in borsa, il prodotto interno lordo o la fiducia dei consumatori. I 34 paesi aderenti all'Ocse hanno chiuso il 2021 con una media di 100,5 punti, un decimo in meno rispetto al valore di novembre. Di fatto, il Messico registra da gennaio scorso valori superiori alla media, mentre gli Stati Uniti, prima economia del mondo, in gran parte responsabile della domanda esterna messicana, hanno chiuso a dicembre a 99,9 punti, il secondo mese consecutivo sotto i 100. (Res)