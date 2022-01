Business news: Colombia, attività economica registra crescita 1 per cento su mese e 9,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica della Colombia ha registrato a novembre 2021 un'espansione pari all'1 per cento su mese. Lo riporta l'Istituto nazionale di statistica (Dane) diffondendo i dati dell'Indice di accompagnamento dell'economia (Ise). Il dato di novembre 2021 è superiore del 9,6 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando l'economia era ancora condizionata dagli effetti della prima ondata della pandemia di nuovo coronavirus. L'indice registra una crescita pari al 2,7 per cento rispetto al livello pre-pandemia di febbraio 2020. (Res)